広島・勝田成内野手（22＝近大）が、4日オリックスとのオープン戦（京セラドーム）での、地元“凱旋”試合へ意気込んだ。大阪出身のルーキーにとって、舞台は小学生時代から頻繁に通った思い出の球場で、初めてプレーすることを心待ちにしている。当日は両親をはじめ、親戚、友人も球場に駆けつける予定。心強い声援を力に変えて活躍することを誓った。開幕1軍へアピールを続ける勝田は、京セラドームに訪れる大援軍を力に変え