広島の栗林が、4日の教育リーグ・中日戦（由宇）に先発する。「しっかりストライクを投げることが一番。捕手とも話し合って、テーマを決めてやれたらと思う」沖縄キャンプ中の前回2月23日のヤクルトとのオープン戦は2回3安打無失点。走者を背負っても要所で併殺に打ち取るなど、新たなスタイルを披露した。チームで開幕ローテーション入り当確の投手はおらず、「まずは結果にこだわりたい」と意気込んだ。