【ワシントン、パリ共同】スペイン政府は2日、イラン攻撃のために米軍がスペインの軍事基地を使用することを拒否すると表明した。これに対し、トランプ米大統領は3日「ひどい。非友好的だ」とスペインを激しく非難し「すべての貿易を断ち切るつもりだ。一切関わりたくない」と述べ、禁輸措置を警告した。スペインメディアによると、スペイン政府は「米国とはこれまで有益な貿易関係を維持してきた。再検討したいのであれば、国