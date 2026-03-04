中東情勢を受けニューヨーク株式市場で3日、ダウ平均株価は一時、1200ドル以上値を下げました。3日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前日の終値から一時1200ドル以上急落し、4万7600ドル台をつけました。中東での戦闘が長期化するとの懸念から売り注文が広がった形です。また、原油供給への懸念も強まり、主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は一時、前日と比べ9％高の1バレル＝77ドル台をつけました。