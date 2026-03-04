◇強化試合オリックス5―8韓国代表（2026年3月3日京セラD）今季からコーチを兼任するオリックス・平野が、韓国代表との強化試合で貫禄の投球を披露した。3番手として3回に登板。先頭のウィットコム（アストロズ）を、カウント2―2から宝刀のフォークで空振り三振斬り。ドジャースで大谷、山本らと同僚の金慧成（キム・ヘソン）を139キロのツーシームで三ゴロと、現役大リーガーらをねじ伏せた。「良かったんじゃないです