◇WBC強化試合 日本5-4阪神(3日、京セラドーム)侍ジャパンの森下翔太選手は所属先の阪神との対戦で、7回に代打で登場。2点タイムリーを放ち、チームの勝利に貢献しました。試合後、森下選手は「状態は悪くはないですね。もっともっと上げられるなと思っているので、また本番までにもっともっと上げられるように頑張りたいなと思います」と話しました。7回は湯浅京己投手と対戦。2アウト2、3塁の場面で2球で追い込まれますが、4球目