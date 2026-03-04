北京市教育委員会によると、北京市は小・中学校における給食改革を継続的に推進している。新華網が伝えた。校内食堂の改修、透明性の高い食材の調達、スマートテクノロジーを活用した監督管理などの手段を講じることで、「健康第一」という教育理念を実践し、児童・生徒の食の健康と安全を守っている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）