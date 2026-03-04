「Super-ONE」に込められた思いとは2025年10月29日から東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、ホンダは小型EVの新型モデル「Super ONE Prototype（スーパーワン プロトタイプ、以下新型スーパーワン）」を公開しました。この新型スーパーワンが、いよいよ発売されるようです。【画像】超カッコいい！ これがホンダの新型「“スゴい”スポーツハッチ」です！ 画像で見る（30