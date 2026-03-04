来年春に卒業する学生の就職活動が解禁となり、札幌の大和ハウスプレミストドームでは大規模な合同会社説明会が行われています。およそ２９０社が参加している道内最大級の合同会社説明会にはきのう、学生など８００人以上が訪れました。深刻な人手不足で企業の採用率は４年連続で減少していて、売り手市場の傾向が続いてます。こうした中、企業側はインターンシップに活路を見出しているといいます。（マイナビ原雄