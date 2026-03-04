札幌・手稲警察署は2026年3月3日、手稲区内に住む40代の女性が、約1100万円をだまし取られるオレオレ詐欺事件が発生したと発表しました。2月12日、女性のスマートフォンに信用情報機関（金融会社から登録されるローンやクレジットに関する信用情報を管理・提供する企業）を名乗る男から「あなたの名義のクレジットカードの支払いが未納です」などと連絡がありました。その後、電話は警視庁碑文谷警察署の警察官