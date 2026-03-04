2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。この攻撃で、イランを30年以上統治した最高指導者ハメネイ師が死亡しました。対するイランも報復として、アメリカ軍基地のある中東6か国やイスラエルを攻撃。さらに、イラン革命防衛隊は、石油輸送の要衝「ホルムズ海峡」を封鎖し、通過を試みる船舶を攻撃すると警告しました。アメリカはイランと核開発をめぐる協議を続けるはずでしたが、なぜこのタイミングで