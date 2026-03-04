北海道・森町の駒ケ岳で2026年3月3日、バックカントリースキーのため入山した24歳と26歳の男子大学生2人が一時遭難し、消防により救助されました。3日午後4時ごろ、男子大学生から「下山中に負傷者が出た」と消防に通報がありました。警察によりますと、2人はバックカントリースキーのために入山し、午後2時半ごろ、徒歩で下山中に24歳の男子大学生が雪庇を踏み抜き、10メートルほど滑落したという