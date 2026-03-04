【ロンドン共同】英国のスターマー首相は3日、地中海の島国キプロスの英軍基地に無人機攻撃があったことを受け、周辺海域に防空能力を備えた英海軍の駆逐艦「ドラゴン」やヘリコプターを派遣すると表明した。英メディアによると、フランスもキプロスの防空網支援を計画している。スターマー氏はX（旧ツイッター）で「英国はキプロスと英兵の安全確保に全力を尽くしている」と投稿した。攻撃は当初2日未明にあったと報じられた