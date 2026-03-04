人口減少社会を見据えたこれからの地方自治について議論を交わす福田市長（左）ら＝２日、東京都内政令市を道府県から独立させる「特別自治市（特別市）」の実現を目指す指定都市市長会は２日、東京都内で、地方制度の未来について理解を深めるシンポジウムを開催した。人口減少が加速する時代に市町村が住民サービスの提供を続けるため、現状の課題や大都市の役割、必要な制度について、同会副会長の福田紀彦川崎市長らが議論し