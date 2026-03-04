◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）豪快なアーチで主役を張った。初回２死。鈴木誠也外野手（３１）はカウント２―１から伊藤将が投じた外角１４１キロ直球を思いきりよく引っ張った。高々と舞い上がった白球は左翼５階席へ消えた。侍合流後初安打が、先制の決勝ソロ。「チームに勢いをつけることができて良かった」。速報アプリ「ＮＰＢ＋」によると飛距離１３０・８メートルの圧巻の一発。昨季、メジ