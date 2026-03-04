NY株式3日（NY時間15:15）（日本時間05:15） ダウ平均48598.63（-306.15-0.63%） ナスダック22536.68（-212.18-0.93%） CME日経平均先物55555（大証終比：-595-1.07%） 欧州株式3日終値 英FT100 10484.13（-295.98-2.75%） 独DAX 23790.65（-847.35-3.44%） 仏CAC40 8103.84（-290.48-3.46%） 米国債利回り 2年債 3.496（+0.021） 10年債 4.052（+0.017） 30年債 4.69