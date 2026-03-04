◎阪神・藤川監督は、試合前にあいさつに訪れた侍ジャパン・坂本、佐藤輝について「阪神では、彼らは動物でいえばライオンだけど、日本代表に行けば“そうではない姿”になっていた」。猫を連想しましたが、合っていますか？◎ソフトバンクの小久保監督は2日の侍ジャパン―オリックス戦をチェック。寺西の好投に「あのフォークは初見なら誰でも振ってまう」。今季厄介なライバルとなりそうですね。