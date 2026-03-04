©ABCテレビ ３月４日（水）午後７時から放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV ゴールデンSP」。普段は月曜よる11時台にお届けしている「なるみ・岡村の過ぎるTV」がゴールデンタイムに満を持してお届けするのは、「関西この先急成長！？今が狙い目過ぎる街ベスト５」！ 各地で大規模な都市開発プロジェクトが進み、進化が止まらない関西。それに伴って上がっているのが、物件相場価格だ。特に大阪の新築マンション