◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは3日、阪神との強化試合に5―4で勝ち最後の実戦調整を終えた。鈴木誠也外野手（31＝カブス）は初回に131メートルの豪快な先制ソロなど2打点と存在感を見せた。もう一つのポーズも話題だ。鈴木は「お茶たてポーズ」の後、手を広げて顔の前で何度も上下に振った。試合後の整列では大谷が鈴木に向