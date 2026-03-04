[3.3 プレミアリーグ第29節](モリニュー・スタジアム)※29:15開始<出場メンバー>[ウォルバーハンプトン]先発GK 1 ジョゼ・サDF 2 マット・ドハーティDF 4 サンティアゴ・ブエノDF 37 ラディスラフ・クレイチーMF 6 ダビド・メラー・ウォルフェMF 7 アンドレMF 8 ジョアン・ゴメスMF 36 マテウス・マネMF 38 ジャクソン・チャチュアMF 47 アンジェル・ゴメスFW 9 アダム・アームストロング控えGK 31 サム・ジョンストンDF 3