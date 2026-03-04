◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）【松坂大輔視点】本番前の最後の実戦。投手陣で目を引いたのは高橋宏斗、金丸夢斗投手の中日コンビです。高橋宏投手は初回、先頭・近本選手への初球が内角への152キロ。この1球を見て「彼らしいボールだな」と感じました。前回大会は20歳で世界一に。今後も侍ジャパンの一員として必ず名前が挙がる投手だと思います。金丸投手は、打席から打者が見たフォームから