1日の中山9R・富里特別のキャピタルリッチで落馬した菅原明良（24）が第3腰椎椎体骨折の診断を受けたことが分かった。復帰には2、3カ月を要する見込み。なお、同馬は左上腕骨複骨折で予後不良と発表されている。