オーシャンS1着ペアポルックス（牡5＝梅田）は引き続き岩田康で高松宮記念（29日、中京）。同2着レイピア（牡4＝中竹）も高松宮記念が目標。中山記念3着エコロヴァルツ（牡5＝牧浦）は大阪杯（4月5日、阪神）。同12着セイウンハーデス（牡7＝橋口）も大阪杯。ニューイヤーS1着カピリナ（牝5＝田島）は引き続き横山典で阪神牝馬S（4月11日）。秋華賞16着カムニャック（牝4＝友道）は始動戦の阪神牝馬Sに向けて5日に帰厩予定