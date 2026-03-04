◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）北山は、試合前の円陣で2日連続の声出し役を務めて、パフォーマンスの説明を完了。「まあちょっと自分の役割をなんとか全うできたかなって、安心しました。円陣なんてピッチャーが入ることないですし。まあ、でも凄いありがたい機会ですし」とホッとした表情を見せた。「ずっと考えていました。もう、この2、3日、寝れていないです」という重圧から解放され「今日