侍ジャパンと同じC組に入る韓国代表以外の3チームもそれぞれ宮崎での強化試合で最後の実戦調整を終えた。台湾代表はソフトバンク2軍に5―1で勝利。「5番・DH」で4打数2安打の西武・林安可（リン・アンコー）は台湾メディアに「実戦に近い状態に戻った」と手応えを明かし、ソフトバンク・斉藤2軍監督も「速球に非常に強い。日本の投手にとっても脅威になる」と印象を語った。オーストラリア代表は4番ホールが先制ソロを放つな