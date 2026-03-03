サンリオおよびサンリオエンタープライズが、サンリオキャラクターを通じてスポーツシーンに笑顔を広げるスポーツウェア＆グッズブランド「サンリオスポーツ（Sanrio Sports）」を立ち上げる。発売に先駆けて、「第60回ジャパンゴルフフェア2026」へ出展し、アイテムを披露する。イベント期間は3月6日から8日