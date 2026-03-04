女優の綾瀬はるか（40）や俳優の鈴木亮平（42）らが3日、都内で行われたキリンビール「キリングッドエール」の新CM発表会に出席した。撮影エピソードを聞かれた鈴木は「綾瀬さんがやっぱり変な人なんだなって分かった」と笑った。サインを書く場面で鈴木と浜辺美波（25）が漢字で記していることに「漢字いいな。私アルファベットだから子供っぽい」とこぼした綾瀬が書いたサインには熊の顔があったという。「アルファベットで