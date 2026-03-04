◇強化試合韓国８ー５オリックス（2026年3月3日京セラD）韓国は3本塁打を含む10安打を放ち、本番前最後となる強化試合・オリックス戦に8―5で勝利。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「全ての準備は整った。本戦でいい試合を見せたい」と穏やかな表情で語った。1番の金倒永（キム・ドヨン）が2回、左中間に2試合連発となる3ランで、一挙6得点を演出した。5回はアストロズのウィットコム、9回に4番の安賢民（アン・ヒ