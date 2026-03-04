女優の福原遥（27）が3日、都内で宝飾ブランド「ブルガリ」のアンバサダー就任式に出席した。白のワンピースに、ネックレスなど総額1億円以上のジュエリーに包まれて登場。初めて同ブランドを身につけた時のことを回想し「恋をしているような気分でした」としみじみ。アンバサダー就任が決定した時はパリに滞在中だったといい「ホテルからすぐ飛び出して近くのブティックに行って、ブレスレットに心動かされました。恋に落ち