女優の高畑充希（34）が3日、都内で米映画「ウィキッド永遠の約束」（6日公開）の日本最速上映会に出席した。昨年の「ウィキッドふたりの魔女」に続き、日本語吹き替え版で主人公エルファバの声優を務めている。1月28日に岡田将生（36）との間に第1子を出産したことを発表してから初の公の場となったが、私生活に関して触れることはなかった。アフレコに関しては歌唱シーンで「涙腺にくる楽曲が多いので、映像を見て泣か