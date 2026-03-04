◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）金丸が3回から2番手で登板した。最速153キロを計測するなど、3イニングを1安打無失点に抑えた。「合流してから初実戦だったけど、その中でボールも気にならなかった。緊張感ある中でしっかり自分のピッチングができたのでよかった」。左脚を負傷したパドレス・松井が辞退し、2月26日に追加選出で最後に加わった“ラストサムライ”。「松井投手の穴を埋められるよう