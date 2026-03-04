WBA世界バンタム級4位の増田陸（28＝帝拳）が3日、元世界5階級制覇王者で同級1位ノニト・ドネア（43＝フィリピン）との挑戦者決定戦に向け都内の所属ジムで練習を公開した。所属ジムの大先輩、元WBC同級王者・山中慎介氏（43）と同じ左構えで、強烈な左ストレートが武器。得意の左で“伝説斬り”を果たし、王者・堤聖也（30＝角海老宝石）へのリベンジを狙う。「神の左の継承者」の愛称のごとく、増田が鋭い左を何度もミットに