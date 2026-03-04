◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは3日、阪神との強化試合に5―4で勝ち最後の実戦調整を終えた。大谷翔平投手（31）は前夜の2番からドジャースで慣れた1番に戻って2打席凡退で交代。DH登録で打者専念の本番に備えた。大会は5日にC組の2試合で開幕。侍ジャパンは4日に東京に移動し、6日に台湾との初戦を迎える。前日のオリックス