日本テレビ系 4月期新土曜ドラマは『タツキ先生は甘すぎる！』に決定！4月11日（土）よる9時 放送スタート。情報解禁に合わせ、アートの要素や遊び心があふれるキービジュアルと、ティザー映像も公開。文部科学省の調査（2025年10月発表）によると、不登校の小中学生は過去最多の35万人を超え、12年連続で増加。本作は、そんな現代において、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした、新たなヒ