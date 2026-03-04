◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）大谷の後ろを任された近藤が2安打1打点で存在感を示した。1番・近藤、2番・大谷だった前日から打順を入れ替えて「2番・右翼」で出場。大谷が二ゴロで倒れた直後の3回2死三塁からラグズデールの3球目のカーブを捉えた中前適時打が光る。「1番も2番もやることはそんなに変わらない。今日はタイムリーも出ましたけど、しっかりと塁に出るということになってくる」と普