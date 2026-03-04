日本テレビ系 4月期新土曜ドラマは『タツキ先生は甘すぎる！』に決定！4月11日（土）よる9時 放送スタート。情報解禁に合わせ、アートの要素や遊び心があふれるキービジュアルと、ティザー映像も公開。本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした、新たなヒューマンドラマ。主演・町田啓太は、子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じる。共演には松