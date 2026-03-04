◇ACLE決勝T1回戦第1戦町田0−0江原（2026年3月3日春川）決勝トーナメント1回戦第1戦が行われ、1次リーグ東地区首位の町田は敵地で同8位・江原（韓国）と0―0のスコアレスドローだった。攻撃陣が不発に終わったがDF昌子源（33）やGK谷晃生（25）を中心とした粘り強い守備でしのいだ。1回戦はホーム＆アウェー方式で実施され、第2戦は10日にホームで対戦する。