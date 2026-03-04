幕内・朝乃山が大阪市内で激励会に臨んだ。近大時代を過ごした大阪での開催は2年ぶり。1年前は左膝に大ケガを負い、三段目だったため開けなかった。1年半ぶりに再入幕した先場所は12日目まで9勝3敗と優勝を狙える位置にいたが、そこから3連敗。1日に誕生日を迎えた32歳は「先場所はふがいない成績だった。春場所では優勝を目指します」と、19年夏場所以来7年ぶりの幕内優勝への意欲を語った。