流通経大は3日、男子サッカー部の部員5人が違法薬物の使用を認め、同部の寮が麻薬取締法違反の疑いで茨城県警の家宅捜索を受けたと明らかにした。千葉県柏市内で緊急会見を行い、同部の無期限活動休止処分と中野雄二監督（63）の当面の職務停止を決定。大学スポーツ界の大麻関連事件は後を絶たず、100人以上のJリーガーを輩出している大学サッカー界の名門に激震が走った。W杯開幕を100日前に控えたサッカー界に衝撃が広がった