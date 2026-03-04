チューリップ賞2着ナムラコスモス（牝＝大橋）は引き続き田口で桜花賞（4月12日、阪神）。同4着グランドオーパス（牝＝橋口）は君子蘭賞（28日、阪神）。同12着ソルパッサーレ（牝＝四位）は忘れな草賞（4月12日、阪神）。マーガレットS3着フォーゲル（牡＝斉藤崇）は吉村でファルコンS（21日、中京）。フェアリーS12着リュクスパトロール（牝＝加藤士）は田辺との新コンビでフラワーC（21日、中山）。同厩舎の1勝クラス勝ち