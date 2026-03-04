洗足学園音楽大学（川崎市）は3日、元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が2026年度から客員教授に就任することを発表した。元アイドルが大学教授や客員教授に就任した例は、いとうまい子（61）らがいる。いとうは「社会に恩返しがしたい」との思いで45歳で早大通信教育課程に入学し、予防医学を学んだ。その後、ロボット工学などを学び大学院にも進学。高齢者向けの予防医学ロボットを企業とともに開発したり、東大大学院に