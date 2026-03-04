◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）もう心配ない。大勢は7回に登板して1三振を含む打者3人斬り。最速157キロを計測し「井端さんも安心してくださるかなと思います」とうなずいた。2月27日の中日戦は9回2死一、二塁で右ふくらはぎをつって緊急降板。圧巻の9球で不安を一掃した。昨季まで一緒にプレーした岡本と再び共闘。「懐かしいというか、うれしかった」とかみ締め、「僕らしさをマウンドでしっか