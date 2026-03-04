◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）最後の強化試合2試合で陣容が整い、井端監督は「やるべきことはやれた」と総括した。何度も渡米してコミュニケーションを取り、メジャー勢5人を打線に並べた。前日の吉田に続いて鈴木が本塁打。前回大会も勝負どころの準決勝と決勝は長打で競り勝った。難敵に連打は難しく「優勝する上で本塁打は不可欠。一振りで流れをつくれる」という信念が実るか。西武・平良、