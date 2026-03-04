イラン情勢の悪化を受けて日本政府はイランにいる日本人が陸路で退避し、現地時間3日午後11時50分、イランの隣国アゼルバイジャンに到着したことを明らかにしました。外務省が行った意向確認でイランからの出国を希望した2人が現地の日本大使館が用意したバスでイランの首都テヘランからアゼルバイジャンの首都バクーまで退避したということです。これに先立ち、2日にはイスラエルから日本人5人がヨルダンに退避しました。政府はイ