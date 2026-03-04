◇強化試合侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日京セラＤ）岡本は合流後初出場し、メジャー組では唯一のフル出場で3打数無安打1四球だった。「5番・三塁」で2回はワンバウンドの変化球に手を出して空振り三振。4回は初球を二邪飛、四球を挟んで9回は三ゴロでも「いい雰囲気で、凄い歓声の中で野球ができて良かった」と前向きに捉えた。1日に帰国したばかり。本番前に国内では1試合だけの出場でも不安はなく「元気なので。