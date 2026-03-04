侍ジャパン強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神と強化試合（京セラドーム）を行った。前日のオリックス戦では、大谷翔平投手（ドジャース）の打席で米記者が見た光景への驚きを紹介すると、海外ファンからも反響が寄せられている。打席に入った大谷。満員の京セラドームが静寂に包まれた。直後、鳴り物をつかった応援が始まり、球場の熱気が高まった。米大リーグ公式サイトのマイケル・クレア記者は自身のXに実際