Android 17で、SIM PINの自動管理機能が開発中であることが明らかになりました。これにより、起動時の入力の手間を減らしつつ、SIMカードの盗難保護が強化される見通しです。 ↑SIMカードの盗難保護を強化！ SIM PINは、SIMカードにスマホ本体とは別に設定できる暗証番号です。この入力を間違えると、盗難対策として通話やSMS、データ通信が利用できなくなります。 もしもSIM PINロックをかけていなければ、盗まれたスマ