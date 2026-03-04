◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦（京セラＤ）に「１番・ＤＨ」で先発出場し、侍１番デビューを飾った。２打数無安打で途中交代したものの後に続く２番近藤、３番鈴木が計３打点を稼ぎ打線は活性化。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド（Ｒ）の初戦・台湾戦（６日・東京Ｄ）前、最後の実戦を白星で飾っ