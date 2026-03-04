巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が３日、都内で開かれた燦燦会総会に初出席し、１４年目でのプロ初安打に意欲を示した。楽天時代は３３打数無安打で２６三振（１犠打３四球）。２７年からセ・リーグにもＤＨ制が導入されるだけに「今年がラストチャンス。１本打ちたい」と力強く誓った。パ・リーグから戦いの舞台を移す今季。松本と共に登壇したインタビューでは「打席に立つのが心配」と赤裸々に語り「まだボク、１３年