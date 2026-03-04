◆米大リーグオープン戦ガーディアンズ―ドジャース（３日・米アリゾナ州グッドイヤーグッドイヤーボールパーク）ドジャース佐々木朗希投手（２４）が３日（日本時間４日）、敵地のガーディアンズ戦で２度目の登板し２イニングを投げ２安打４失点。３四球、２三振。防御率は１８・９０となった。初回に２四球と１安打で迎えた無死満塁で４番のマンザードに９７・９マイル（約１５８キロ）の直球を左中間スタンドに満塁本